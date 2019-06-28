Aylan Bebeğin hayatı film oluyor

Suriye’deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran 3 yaşındaki çocukları Aylan’ın yaşadıkları film oluyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2015 yılında yaşanan olay, yerli oyuncuların yanı sıra Hollywood yıldızlarının da yer aldığı filmle beyaz perdeye yansıtılacak. Çekimleri geçen günlerde Bodrum’un farklı mekanlarında başlayan filmin yapımcılığını George Edde ve Bahattin Öztürk, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yapıyor. Filmin mülteciler için büyük bir mesaj olmasını amaçladıklarını ifade eden Sarıkaya, “Bu olay yaşandığı zaman hiç uyuyamadım. Hep aklımdaydı. ‘İnşallah birisi bunu film haline getirir ve dünyaya mesaj verir’ diye düşünüyordum. Ama şu ana kadar bunu kimse yapmadı, bana kısmet oldu” dedi. AA

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