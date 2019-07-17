"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Beş asırdır dimdik ayakta: Küçük Ayasofya

17 Temmuz 2019, Çarşamba
Tarihî Ayasofya’nın bir minyatürü niteliğinde inşa edilen Küçük Ayasofya yüzyıllardır ilgi çekiyor.

Yüzyıllardır Sultanahmet’le bakışan tarihî Ayasofya’nın bir minyatürü niteliğinde inşa edilen Küçük Ayasofya Camii semte adını vermiş. Cankurtaran ile Kadırga semtleri arasında, Marmara surlarının içinde yer alan Ayasofya Kilisesi, Bizans İmparatoru tarafından 527-536 yılları arasında yaptırılıyor. Ve II. Beyazıt Dönemi’nde (1500 yıllarında) Topkapı Sarayı Dar`üssaade Ağası Hüseyin Ağa tarafından camiye dönüştürülen Küçük Ayasofya Camii, İstanbul’un en eski Bizans Dönemi yapısı olarak biliniyor. Dünya Bizim’de yer alan habere göre, şehrin tarihi boyunca geçirdiği yangın, deprem, istilâ, yağmalama gibi bütün felâketlerine direnen bu yapının, varlığını koruması ve geleceğe güçlendirilerek aktarılması İstanbul’un zengin tarihî mirası açısından büyük önem taşıyor. Modern resim sanatkârı İsmail Şimşek Ayasofya’nın bugüne nasıl ulaştığını şu şekilde anlatıyor:

Küçük Ayasofya aslına dönmüştür

Cumhuriyetin ilân edilmesi akabinde başlayan süreçte medreselerin kapatılmasıyla, Küçük Ayasofya yaklaşık yetmiş yıl bakımsız kalmış, öksüz bırakılmış. Ve harabe olarak geçirdiği bu uzun dönemin nihayetinde Erdoğan Aslıyüce, 1 Mart 1993’te İstanbul’da Hoca Ahmet Yesevi Vakfı’nı kurar. Küçük Ayasofya’daki Hüseyin Ağa Medresesi’ni bakanlar kurulu kararınca vakfa tahsisini sağladıktan sonra burayı restore edip Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Kültür Merkezi yapar. Semti özellikle el sanatları ile uğraşanların tercih etmesi Küçük Ayasofya’nın çehresini değiştirir. Böylece çiniden ebruya kadar pek çok meslek, medresenin küçük dükkânlarında tekrar hayat bulur. Ahşap işlemeciliği, sedefkârlık, minyatür, tezhip, hat, resim sanatkârları tarihi medresede zanaatlarını icra etmeye başlarlar. Cemal Toy resim galerisinde sanatını icra eden İsmail Şimşek, Küçük Ayasofya’nın harabeden bir zanaat haneye dönüşünün hikâyesini şu manidar cümleyle sonlandırıyor: “Sonunda her şey aslına döner. Nitekim Küçük Ayasofya’mızda aslına dönmüştür.”

Turistlerin ilgisini çekiyor

Minyatür sanatını icra eden Özgün Feride Hanım ise Küçük Ayasofya için şu şekilde konuşuyor: “Öncelikle burası sohbete yönelik bir mekân; eğlenceye değil. Bu yönü bakımından önem taşıyor. Ayrıca bu mekânın atmosferiyle yapılan faaliyetlerin ruhu örtüşmekte; yani burası eski İstanbul’u anlatmakta. Bu sebeple turistlerin ilgisini çekiyor. İstanbul’da böyle mekânların az kalması Küçük Ayasofya’nın önemini daha da arttırıyor.”

 

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşte ekonominin hali

    Suçlulara ceza verilsin

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor

    İngiltere, Basra Körfezi'ne bir gemi daha gönderiyor

    CHP'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

    Trump'tan F-35 açıklaması

    Üç nesil hac yolunda

    Her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik

    Gizlilik kalksın, ifadem alınsın

    Darbeye ve FETÖ’ye karşıyız

    AB’ye, Doğu Akdeniz itirazı

    ABD Savunma Bakan adayı: S-400 kararı hayal kırıklığına uğrattı

    İran, AB'nin ABD'ye baskı yapmasını istiyor

    Çin'den Doğu Akdeniz ile ilgili diyalog çağrısı

    Motorin ve benzine zam geldi

    Yemen'de 7 ayda yerinden olanların sayısı 274 binden fazla

    ABD Google'ı inceleyecek

    KPSS cevap anahtarı yayımlandı

    İran uranyum zenginleştirme seviyesini belirledi: Yüzde 4,5'un üzerine çıkmayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Suçlulara ceza verilsin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 Temmuz ihlâlleri 15 Temmuz istismarıyla örtülemez
    Genel

    İşte ekonominin hali
    Faruk ÇAKIR

    İftira atmaktan zevk mi alıyorsunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin etrafı boşaltılıyor, farkında mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Önce aile
    Süleyman KÖSMENE

    İman ahlâkı, ahlâk ameli düzeltmelidir
    Mustafa ORAL

    Vefa timsali: Hasan Atıf Egemen

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.