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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Can Kardeş Ekim sayısı çıktı: 1450 yıl önce inen Nur

02 Ekim 2021, Cumartesi 01:45
Can Kardeş, Peygamber Efendimiz’in (asm) 1450 yıl önceki dünyaya teşrif edişi üzerine bir dosya hazırladı.

İrem Demİr - İSTANBUL

“Merhamet Peygamberi” başlıklı yazıda,  İnci Karaman, sadece insanlığa değil, yaşayan bütün canlılara karşı gösterdiği merhameti, örnekleriyle anlatmaya çalıştı. İsmail Tezer, “Her canlı sevgiye lâyık” başlıklı yazısında, insanların olduğu kadar, kuşların, ağaçların, dağların… Kısacası bütün kâinatın O’nun (asm) gelişini nasıl alkışladığını kaleme aldı.

“Ne Haber” sayfasında Kübra Örnek Korkmaz, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Peygamber Efendimizin (asm) hayvanları nasıl merhametiyle kuşattığı haberini yazdı.

KAPLUMBAĞALARIN İLGİNÇ DÜNYASI

Can Kardeş’in etkinlik ve Makas Eller köşesinin yazarı Şule Ünlü Gülgün, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle bir farkındalık faaliyeti hazırladı. Makasınızı hazırlayın, bakalım nasıl bir faaliyet hazırlamış? Kaplumbağaların dünyasını bir de Hayvanlar Âlemi sayfasının yazarı İrem Demir’den okuyun. Kaplumbağaların bilmediğimiz ve ilginç özelliklerini okumanızı hararetle tavsiye ederiz. Sokak söyleşi köşemizde de Berfin Karakoyun çocuklara; “Hayvanların insanlardan farkı”nı sordu. Cevaplar öylesine eğlenceli ki… Ravzanur Güleçyüz, Nilüfer çiçeğinin özelliklerini “Bahçıvanın Not Defteri”nde bakın nasıl kaleme aldı, mutlaka okuyun.

CAN KARDEŞE YENİ BİR KARDEŞ

Can Kardeş kendini yenilemeye devam ediyor. Yeni bir sayfa daha ile okurların karşısına çıkıyor. Bundan böyle her ay Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnetlerinden bir tanesini “Gül Serisi” sayfasından okuyacaksınız. Gülümse Çocuk ekibine şimdiden teşekkürler.

EN YAKIN KARDEŞ, CAN KARDEŞ!

Derginizde yok yok; çizgilerle dolu sayfalarda, Uçan Çocuk, Vız Vız Arı, Nasreddin Hoca, İkizler, Bilmece-Bulmaca sizi bekliyor. Asya ile Zamana Yolculuk, Origami, Resfecan’ın Maceraları, Şenlik, Genç Yazar Çizerler, Çizgilerle Kıssalar, Bulmacalar.

Dahası; Fenlerin Dili, Esmaül Hüsna, Kelime Dağarcığı ve daha neler neler...

Can Kardeş’inizi yanınızdan ayırmayın. Her zaman okuyun ve okutun!

Okunma Sayısı: 380
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