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21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Çayeli’nde yazarlar buluşması

21 Ağustos 2023, Pazartesi 13:23
ÇAYELİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ KAPSAMINDA OKUYUCU İLE YAZAR BULUŞMASI GERÇELEŞTİRİLDİ.

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Çayeli Kültür ve Sanat Festivali, Çayeli Kaymakamlığı, Çayeli Belediyesi, Çayeli Vakfı ve Çayeli Dernekler Federasyonu tarafından düzenlendi. Kültür festivali çerçevesinde “Çayeli yazar ve şairleriyle buluşuyor” programı da gerçekleştirildi. 

Çayeli Kadın Kooperatifi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa Çayelili yazar ve şairler katılarak kitaplarını tanıttılar. İmza ve sohbet imkanının da sunulduğu programa katılan yazarlar, 5'er dakikalık kısa konuşmalar yaparak eserlerini tanıtan değerlendirmelerde bulundular. 

Program sunucusu Av. Elif Karaloğlu, Çayelili şair Mehmet Kalyoncu'nun "Çayelim" şiirinden bölümler okuyarak konuşmacıları takdim etti. Yazar ve şairler programa alfabetik sırayla davet edilerek kısa konuşmalar yaptılar. 

"HERKESİN BİLDİĞİ ŞEYLER"İ TANITTI

Çayeli Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen programa gazetemiz yazarı Faruk Çakır da katılarak, "Herkesin Bildiği Şeyler" adlı kitabını tanıtan kısa bir konuşma yaptı.

Gazeteci Yazar Çakır, "Kitap ve kültür konulu her çalışma desteklenmeli. Bilhassa öğrenciler kitap dostu olarak yetiştirilmeli. Okuyan millet, hakkını arayabilen millettir. Belediyeler kitap dostu olma noktasında yarışmalı ki Türkiye sıkıntıları aşabilsin" dedi.

Yazarlar, kitaplarını da imzaladı 

Programa; Adem İmdat Kesici, Cengiz Azman, Faruk Çakır, Hayrullah Kaşıkçı, Kadir Yıldız, Özcan Beyaz, Resul Çelik, Prof. Dr. İhsan Safi, Yavuz Kesepara, Yusuf Sırtlı, Av. Zeki Hacıibrahimoğlu katıldılar. Programa katılan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Çiftçi ve Çayeli Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Hüsrev de birer konuşma yaptılar. Program sonunda yazar ve şairlere günün hatırasına plaket takdim edildi. Yazarlar, programa katılan davetlilerle sohbet edip kitaplarını da imzaladı.

Çayeli  - Yeni Asya

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