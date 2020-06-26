Fatih Sultan Mehmed’in portresi İstanbul’a dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Osmanlı İmparatorluğu’nun entelektüel birikimiyle öne çıkan padişahı Fatih Sultan Mehmed’in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portresinden birisini müzayede sonucu satın aldı.

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve padişahın başka bir kişi ile resmedilen tek portresi, İngiltere’nin başşehri Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s salonundaki müzayedede alıcıların beğenisine sunuldu. İBB, portreyi 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldı. Fatih Sultan Mehmed, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini’yi 1479 yılında İstanbul’a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı. AA

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