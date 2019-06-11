Filistin’de görmeniz gereken 9 yer

Filistin, çoğu insanın tatil planları içinde yer almaz. Ancak bu hassas bölgede dünyanın çoğu yerinden daha fazla tarihî, dinî ve kültürel miras yer alıyor.

Çoğu insan için Filistin toprakları bir tatil planına dahil edilecek yerler değildir. Fakat bu kalılpların dışına çıkmak gerekir. Bu hassas bölgede, dünyanın belki de çoğu yerinden daha fazla; pek çok tarihi, dini ve kültürel miras yer alıyor. Tüm bu eserlerin küçük bir alanda olması, kısacık bir yolculukta büyük bir bölümünün tamamen ziyaret edilmesini mümkün kılıyor. Filistin’e giden turistlerin büyük çoğunluğu Noel zamanı gidiyor ve Beytüllahim geceyarısı ayininde binlerce ziyaretçi ile dolup taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni oteller, konukevleri, hosteller ve evlere alma uygulamaları Batı Şeria’da yaygınlaşmaya başladı.

İzdihar Filistin Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Naim Abu Riash, Filistin’e giderseniz eğer görmeniz gereken yerler hakkında şu bilgileri veriyor:

JENIN (ESKİ ŞEHİR)

Sabah 4.30’da uyanmak nadiren bir artı getirir. Serin berrak şafak vakti işitilen büyülü ezanın namaza çağıran sesi Jenin tepelerinde dolaşır.

DEYR GASSANEH

Ramallah’ın kuzeyinde yer alan büyüdüğü küçük köy, eski taş evleri, dar sokakları ve avlularıyla otobiyografik romanda nefis bir şekilde tasvir ediliyor. Osmanlı Filistininin bir kısmını yöneten ailelerden birinin üssü olan, çoğu 18. Yüzyılda yapılmış evlerin çoğunda kuşatma zamanında kullanılmak üzere sarnıç, zeytinyağı ve tahıl depoları bulunmaktadır. Şimdi, yerel kadın birliği köyün içine bir yol oluşturmuş, köye dair eşya ve eserlerin olduğu küçük bir müze işletmekte ve yerel yiyecekelrin olduğu muhteşem ziyafetler vermekte. Öğleden sonraları da otantik Filistin mutfağı dersleri vermektedirler.

SEBASTIA

Etkileyici Hellenic gözetleme kuleleri, harap Samiriye sarayları ve yıkılmış Bizans kiliseleri ile oldukça iyi bilinen, kısa gezilerin yapıldığı bir yer. Filistin’in Sebastia köyündeki yeni bir toplum turizm projesi bu bölgede kalmayı bir keyif haline getiriyor. Küçük, zarif taze ekmek, zeytinyağı, otlar ve etraftaki bahçelerden getirilmiş meyvelerin yer aldığı nefis kahvaltıyı, kilometrelerce uzanan zeytinliklere bakan terasta muhteşem bir manzara ya da Bizans – Memluk döneminden kalma yenilenmiş odalarda servis ediliyor. Bölge halkından gençler, Osmanlı tren istasyonu ya da eski makamat –İslami mabedler-de enformasyon merkezi tarafından eğitilerek görevlendiriliyorlar. Enformasyon merkezi ve konukevi, köyün ana meydanının hemen yanında yer alıyorlar.

HEBRON PAZARI

Eski Hebron çarşısının ana girişinin hemen içinde, güzel bir şekilde işlenmiş malzemelerle dolu, Batı Şeria’nın tek kefiye fabrikasından kareli eşarpların satıldığı ve kadınların işlettiği küçük, dar bir dükkan bulunur. Dükkanın karşısındaki banklarda, bir falafel sandviçiyle (yağlı, tuzlu, lezzetli Hebron tarzında kızarmış patates ve patlıcanla yapılan) oturabilir ve çay içebilirsiniz.

YÜRÜŞ VE BİSİKLET ROTALARI

Organize yürüyüş ve bisiklet turları, Filistin kırsalını görmek ve uluslararası ziyaretçilere yeni yeni açılmakta olan El-Fara’a ve Akraba gibi küçük kasaba ve köylerde yerel ailelerle tanışmak için giderek daha kolay düzenlenmektedir. Bike Palestine’in güzergahları kuzey Batı Şeria’nın yemyeşil tepelerini, güneydeki ürkütücü Yahuda Çölü’nü ve Eriha ve Beytüllahim gibi tarihi şehirleri kapsamaktadır. Hz. İbrahim ve Hz. İsa’nın dolaştığı yerlerden esinlenerek oluşturulan İbrahim Yolu (Abraham Path ) ve Doğuş Patikası (Nativity Trail) rotaları, kuzey ve orta Batı Şeria’da, herkes için açık yürüyüş parkurlarıdır.

AKKA

Haçlı krallığının başkenti ve Napolyon’un Ortadoğudaki emellerinin tahkimatı olan Akdenizdeki küçük liman kenti Akka’nın eski yerlerine de uğramayı unutmayın. Uykulu limanın hemen bitişiğinde taze balık yemekleri sunan Abu Christo balık restoranı bulunmaktadır. Sadece birkaç metre uzaklıkta yolculuğun sona erdiği İpek Yolu trenlerinin istasyonu, sıra sıra taş kemerleriyle kocaman kervansaraylar ve görkemli hanlar bulunur. Bunlar kısmen terk edilmiş, ziyaretçilerin serbestçe gezinebildiği, yerel moda fotoğrafçılarının ve futbol oynayan küçük çocukların duvarlardan düşecek parçalar için yazılı uyarıları görmezden geldiği yerlerdir.

HAMAM AL-ŞİFA (NABLUS)

Tüm bu yürüyüşler ve bisiklet sürmelerden sonra ciddi bir rahatlama gerekeceği muhakkak. Nablus, yerli yapım zeytinyağı sabunları ve maajları ile geleneksel sıcak buhar soğuk suyun olduğu iki Osmanlı hamamına ev sahipliği yapmaktadır. 17. Yüzyıldan kalma Hamam Al-Şifa en tanınmış hamamdır. Bazı yerel gönüllü organizasyonlar ve oteller, Türk hamamı deneyiminin yanı sıra, banyonun lüks, yastık kaplı dış odasında çay, tatlılar ve nargile içeren organize geziler düzenlemektedir.

HİŞAM SARAYI (ERİHA)

Kadim mahmur çöl şehri Eriha’nın havası, geri kalan Batı Şeria’dan tamamen farklıdır. Yaz aylarında gelen ziyaretçiler, şehir sakinlerinin sıcaktan korunmak için gece döndüklerini görecektir. Geniş ve düz yollar geceleri sessiz bisikletçilerle doludur. Ein As-Sultan Caddesi boyunca yer alan ve kışın iç mekan masalarına çekilen bahçe restoranlarında begonvil ve yaseminlerin altında geç saatte ağır ağır barbeküler yapılır. Hisham Sarayı Eriha’nın en görkemli mekanlarından biridir.

HABER: RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

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