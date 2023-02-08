Grafik tasarımcı Abrar Sabbah'tan Charlie Hebdo alçaklığına anlamlı cevap

Grafik tasarımcı Abrar Sabbah, Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayınladığı karikatürü yeniden çizdi.

İnsanlık düşmanı, ahlaksız ve aşağılık Charlie Hebdo'nun alçakça çizimine dünyadan tepki yağdı Kahramanmaraş depremini "Türkiye'de deprem. Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazısıyla paylaşan dergiye, sosyal medyada tüm dünyadan tepkiler devam ediyor. Sanatçı Sabbah, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayınladığı karikatürü yeniden düzenleyerek, "Hey Ahlaksız Charlie Hebdo. Öyle çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz! Yeniden ayağa kalkacağız. Bu güçlü millet yeniden ayağa kalkacak!" paylaşımını yaptı. Derginin sosyal medya hesabına da tasarımını gönderen Sabbah'ın eseri, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve internet kullanıcıları tarafından paylaşıldı. AA

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