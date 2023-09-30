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30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Isparta mevlidi yarın

30 Eylül 2023, Cumartesi 00:16
Çağımızn Kur'an tefsiri Risale-i Nur eserlerinin Müellifi, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi için yarın Isparta’da mevlid okutulacak. Geleneksel mevlit, Terminal Camiinde öğle namazı sonrası başlayacak.

“Isparta” deyince, akla “Bediüzzaman” gelir

 

Yeni Asya Gazetesi İsparta temsilciliği ve Sidre Eğitim, Kültür ve Sağlık Derneğinin organizasyonu ile Bediüzzaman Said Nursi Mevlidi, 1 Ekim Pazar günü Isparta’daki Terminal Camiinde okutulacak. Konu ili ilgili olarak Perşembe günü öğretmenevi toplantı salonunda bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya, Sidre Eğitim Kültür ve Sağlık Derneği Başkanı Halil Elitok ile Yeni Asya Isparta Temsilcisi Mithat Yanmaz katıldı. Tüm Risale-i Nur Talebelerini ve Ispartalıları Pazar günkü mevlide davet ettiğini ifade eden Halil Elitok, yaptığı konuşmada söz konusu Mevlid-i Şerif programını pandemi nedeniyle 4 yıldır yapamadıklarını ancak, bu yıl itibariyle tekrar başladıklarını belirtti ve şunları söyledi: 

Bediüzzaman Hazretlerini dünya tanıyor

“Pandemi döneminde uzun bir dönem ara verilen ve gelenekselleştirilen Bediüzzaman Said Nursi Mevlid-i Şerifi bu yıl inşallah 1 Ekim 2023 Pazar günü öğle namazına müteakip Terminal Camiinde yapılacaktır. Bu konuda gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır. Tarihe mal olmuş, millet hayatında paratoner görevi yapmış şahsiyetleri yeni nesillere aktararak için, paneller, konferanslar ve Mevlid-i şerifler yapmak bizim omuzlarımıza yüklenen bir görevdir. Bu görevleri yerine getirmek ve ahde veda örnekleri göstermek lazımdır. Sidre Eğitim Kültür ve Sağlık Derneği ve İsparta Yeni Asya Temsilciliği ile ortaklaşa organize edilen Mevlid-i Şerif Bediüzzaman’a bir vefa borcunun gereğidir. Bediüzzaman’ı dünya tanıyor. Dünyanın çeşitli üniversitelerinde Risale i Nurlar yardımcı ders kitabı olarak okutuluyor. Bediüzzaman’a Ispartalıların sahip çıkması kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü İsparta, Bedeüizzaman’ın memleketidir. Bu doğrultuda ben tüm İsparta halkını Pazar günü düzenleyeceğimiz bu mevlide davet ediyorum.” Öte yandan Yeni Asya İsparta Temsilcisi Mithat Yanmaz da konuşmasında, tüm İsparta halkını Pazar günü Terminal Camiine beklediklerini belirterek, o gün cami avlusunda katılımcılara helva ve kabune ikramında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

ASLAN ÖZDEMİR - NİHAT ORHAN - YENİ ASYA

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