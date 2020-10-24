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24 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kariye Camisi'nin halıları da dokundu

24 Ekim 2020, Cumartesi 14:59
Türkiye genelinde çok sayıda caminin halılarının dokunduğu Manisa'nın Demirci ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ardından 72 yıl sonra ibadete açılmaya hazırlanan Kariye Camisi'nin halıları da dokundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin halılarını dokuyan Özkul Halı firmasının yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, ibadete açılmaya hazırlanan Kariye Camisi için hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Kariye Camisi'nin halılarının da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olduğu gibi 17. yüzyıl Osmanlı Rumi deseninde ve ördek başı yeşili ve tonlarında olacağını kaydeden Özkul, "Ayasofya-i Kebir Camisi'nin halıları firmamız tarafından üretilerek serildi. Kariye Camisi için hazırladığımız halıların üretimi tamamlandı, önümüzdeki günlerde serimini yaparak hazır hale getireceğiz." dedi.

Kariye Camisi'nde döşeme işleminin 29 Ekim Perşembe günü bitirilmesinin öngörüldüğünü aktaran Özkul, "Kariye Camisi için 120 metrekarelik halı döşenecek. Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki halıların desen ve rengi tercih edildi. Halımızın 1 metrekaresi 5 kilogram ağırlığında. Anadolu koyunlarından kırkılan yünlerden imal edildi. Halının içerisinde hiçbir şekilde petrol türevi ürün kullanılmamıştır. Alev almayan bir halı modelidir." diye konuştu.

Kariye Camii Hakkında

6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ‘Atik Ali Paşa Camii’ veya ‘Kariye Camii’ olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu’nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19. Dairesi’nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

AA

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