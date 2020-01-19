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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Koca bir ‘hiç’

19 Ocak 2020, Pazar
Hat ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ, “Hiç, aslında insanın kendisidir. Mesela levhanın birinde koca bir ‘hiç’ yazdık. İnsanın doğumundan ölümüne olan süreci 10 eserde anlatmaya çalıştık” dedi.

Türkiye’nin sayılı tezhip ustalarından biri olarak gösterilen ve birçok sanat koleksiyonunda çok sayıda eseri bulunan hat ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ’ın yeni sergisi, Teşvikiye’deki Biriz Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor. Toplam 10 eserin yer aldığı koleksiyona ilişkin açıklamada bulunan sanatçı, hat, ebru ve tezhip sanatının kullanıldığı koleksiyonun bugüne kadar denenmemiş özel bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Muhammet Mağ, eserlerde hat sanatında kullanılan rika, talik, divani, celi divani ve kufi yazı türlerinden yola çıkarak “Hiç” kavramını ele aldığını kaydederek, “Her yazı kendine ait estetik çizgileriyle dizayn edilerek, bir yazı formunda anlatıldı. Hiçlik bizim geleneğimizde var olan bir kültür. Bu anlamda hem hat sanatı hem de modern çağdaş sanatlarla gelenekten koparmadan yeni şeyler söyleme babında bu koleksiyon oluşturuldu.” diye konuştu.

Doğumdan ölüme

Eserlerin gelenekten kopmadan hazırlandığına işaret eden Mağ, şunları kaydetti: “Sergi, ebru üzerine işlenmek şartıyla, modern çizgiler, temel sanat eğitimi kuramları düzleminde, insanın kendi hayatını anlatan süreçteki yaşanmışlığı ifade eden bir koleksiyon. “Hiç, aslında insanın kendisidir. Meselâ levhanın birinde koca bir ‘hiç’ yazdık. Yani insan kendini büyük görür, ama aslında evrene baktığınızda küçük bir zerredir. Tamamen bizim kültürümüze, inancımıza ait donelerle beraber, insanın doğumundan ölümüne olan süreci 10 eserde anlatmaya çalıştık.” Sanatçı, koleksiyonu yurt dışındaki sanatseverlerle de buluşturmak istediklerini söyledi. 

AA

Etiketler: koca, hiç
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