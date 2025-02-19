Mavera Ödülleri 2025 için müracaatlar başladı

Mavera Ödülleri 2025: "Vicdanın Haykırsın, İnsanlık Uyansın!" Konulu Şiir, Hikaye ve Deneme Yarışması’na Başvurular Başladı!

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ve giderek daha fazla ilgi gören Mavera Ödülleri yarışması, bu yıl 8. kez gerçekleştiriliyor. “Vicdanın Haykırsın, İnsanlık Uyansın!” temasıyla düzenlenen şiir, hikâye ve deneme yarışmasına başvuru için son tarih 13 Nisan 2025.

30 Öğrenci Ödüllendirilecek

Alanında uzman hocaların üç farklı kategoride değerlendireceği yazılardan, her bir kategoride 10, toplamda 30 öğrenci ödül alacak. Her branşta ilk ona giren öğrencilerimize Balkan Turu, ayrıca ilk üçe girenlere dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren şiir ve hikaye eserleri kitaplaştırılacak, deneme türündeki eserler ise İngilizce ve Arapça’ya da tercüme edilerek üç ayrı dilde kitap haline getirilecek, ayrıca dereceye giren 30 öğrenci Yazarlık Eğitimi’ne alınacak.

Mavera Ödülleri 2025 “Vicdanın Haykırsın, İnsanlık Uyansın!” Konulu Ödüllü Şiir, Hikâye ve Deneme Yarışmasının Değerlendirme Kurulu:

Şiir Değerlendirme Kurulu

● Arif Dülger

● Ayşe Sevim

● Hüseyin Karaca

● Leyla Arsal

● Mustafa Özçelik

● Müştehir Karakaya

● Namık Açıkgöz, Prof. Dr.

● Yasemin Kuloğlu

Hikâye Değerlendirme Kurulu

● Ahmet İşler

● Emin Gürdamur

● Emine Batar

● Hayrettin Taylan

● Mukadder Gemici

● Nuri Sağlam, Doç. Dr.

● Osman Koca

● Şule Köklü

Deneme Değerlendirme Kurulu

● Abdulhamit Birışık, Prof. Dr.

● Ali Necip Erdoğan

● Duran Boz

● Mehmet Kurtoğlu

● Meliha Yıldıran Sarıkaya, Prof. Dr.

● Müjdat Uluçam, Dr.

● Suavi Kemal Yazgıç

● Süleyman Ragıp Yazıcılar

Başvuru Tarihi

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler 13 Nisan 2025 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir.