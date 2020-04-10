Mehmet Akif kitaplığı ücretsiz erişimde

Kurucusu ve Mehmet Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan: “(Eserleri) Faydalı olacağını düşündüğümüz için internet üzerinden açık kaynak olarak insanların erişimine sunuyoruz.”

Âkif hep gönüllerde

BÜTÜN dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla evden çıkmayan okurlar için Mehmet Âkif Ersoy Kitaplığı ücretsiz erişime açıldı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla “evde kal” çağrılarına uyarak dışarı çıkmayan kitapseverler, her türlü bilgi ve kaynağa internet aracılığıyla ulaşabilecek. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 1984’ten itibaren düzenli olarak yayınladığı “Türkiye Kültür ve Sanat Yıllıkları”nın online erişime açmasından kısa bir süre sonra, TYB bünyesinde hizmet veren Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi’nin yayınladığı 9 kitaptan oluşan seti de online olarak okuyucuların beğenisine sundu. TYB Kurucusu ve Mehmet Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili bugüne kadar 9 bilgi şöleni gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Her bir bilgi şöleninde Mehmet Âkif’in farklı yönlerini ortaya çıkartacak, başlıklar seçilmeye gayret edildi.” dedi.

AÇIK KAYNAK HALİNE GETİRİLDİ

Gerçekleştirilen bilgi şölenlerinde bugüne kadar 300’e yakın bildiri sunulduğunun altını çizen Doğan, şunları aktardı:

“Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili çok kitap var tabiî ki, ama bizim esas amacımız onun hakkında yeni araştırmalar, bilgiler ve yorumları ortaya çıkartmaktı. İlk bilgi şölenimiz 2007 senesinde ‘Türkiye’de Modernleşme ve Gençlik’ başlığıyla başlamıştı. Bu bilgi şölenlerinin her birinde 30-35 bildiri sunuldu. Bunlar, üniversitelerdeki akademisyenler ve Mehmet Âkif üzerine çalışan araştırmacılar tarafından sunulan bildirilerden oluşuyor. Bugün de bu kaynağı, faydalı olacağını düşündüğümüz için internet üzerinden açık kaynak olarak insanların erişimine sunuyoruz.”

HANGİ ESERLER VAR?

MillÎ Şair Ersoy’la ilgili TYB’nin düzenlediği bilgi şölenlerinde sunulan tebliğlerin derlemesinden oluşan eserlerin isimleri şöyle: “Türkiye’de Modernleşme ve Gençlik”, “Mehmet Âkif Dönemi ve Çevresi”, “Mehmet Âkif Edebî ve Fikrî Akımlar”, “Mehmet Âkif Edebiyat ve Düşünce”, “Mehmet Âkif Millî Mücadele ve İstiklâl Marşı”, “Mehmet Âkif ve Gölgeler”, “Mehmet Âkif 100 Yıl Sonra Berlin’de”, “Mehmet Âkif Asım ve Gençlik” ile “80 Yıl Sonra Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni.” Online erişime açılan eserlere Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi’nin “https://mehmetakifarastirmalari.com/yayinlar/” adresinden ulaşabilecek.