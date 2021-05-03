Uyumayan Kütüphane’ye Risale-i Nur hediye edildi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın öncülüğünde açılan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ne iki takım Risale-i Nur Külliyatı hediye edildi.

Bilgisayar, okuma, toplantı salonları ve cafesinin içerisinde yer aldığı Uyumayan Kütüphane, 7/24 açık oluşu, çay-çorba ikramlı beş yıldızlı otel konforuyla ilk olma özelliğini taşıyor.

Uyumayan Kütüphane’ye Bursa Yeni Asya Neşriyat Temsilcisi Hasan Özgündüz ve beraberinde Recep Gök, Rıfat Okyay tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Oktay Yılmaz’la hem kütüphane hem de kültürel konularda fikir alış verişinde bulunuldu. Yeni Asya Neşriyat tarafından hediye edilen Risale-i Nur külliyatına ve Tarihçi, Yazar Rıfat Okyay’ın imzalayarak hediye ettiği kitaplarına teşekkür eden Yılmaz, kütüphaneyi gezdirdi. Yeni Asya Neşriyat ziyaret ekibi; Bursa’nın gayretli Belediye Başkanı, Yılmaz’a başarılar dilediler ve teşekkür ettiler. Bursa - Hasan Özgündüz

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