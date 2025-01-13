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13 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Yazarlarımız okuyucularıyla buluştu

13 Ocak 2025, Pazartesi 10:52
Çukurova TÜYAP Kitap Fuarında Yeni Asya yazarları okurlarıyla buluştu. Adana’da 17.’si düzenlenen kitap fuarında yazarımız Sebahattin Yaşar kitaplarını imzaladı ve okuyucularıyla sohbet etti.

Aile ve gençlik üzerine çalışmaları olan yazarımızla okuyucular sohbet ettiler. Eğitimci Sebahattin Yaşar, imza ve okur sohbetleriyle ilgili olarak; “Okur-yazar buluşması, okur için de yazar için de vazgeçilmez bir ihtiyaç. Yazar, kendini okuyucu üzerinde günceller. Fuarlarda ciddi bir okur çeşitliliği var. Sorgulayan, araştıran bir okur topluluğu var. Onlar daha çok gençler. Hayatı sorguluyorlar. Onlar sorularına kitaplardan cevap arıyorlar” dedi.

Adana/Yeni Asya - Burak Aydın

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