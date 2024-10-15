Yeni Asya Mersin Kitap Fuarında

Yeni Asya Neşriyat olarak katıldığımız kitap fuarı, cumartesi ve pazar yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Risale-i Nur’ların tanıtımı, neşri yüz yüze daha etkileyiciydi. Çocuklar çocuk setleri ile ilgili iken, anne Kur’an, cevşen, dua kitaplarına yöneliyor, baba ise Risale-i Nur’ların cazibesinde.

Bir Hanım ziyaretçinin aradığı Tesbihat kitabını bulmanın sevinci ile bağrına basıp “oh elhamdulillah sonunda kavuştum“ sevinci karşısında duygulanmamak elde değil. Hele buna kısıtlı imkanlarıyla kavuşmuş ise. Yeni Tanzim Kur’anı Kerim sadece ziyaretilerin değil, diğer fuara yayınevi olarak katılımcılarında ilgi odağında idi. Müslüman yabancı olan bir ailenin, karı-koca olarak, Abdestli oldukların ifade etmelerine rağmen Kur’ana hürmetleriden ellerindeki peçete ile temas etmeleri, 8-10 yaşlarında kızlarının tanıtım söyleşimizi tercüme etmesi karşısında gözlerimiz doldu. Mersin Cemaati olarak fuarda küçük-büyük hepimiz vazifeliyiz. Hassaten istişare ile gönüllü mesai sarf eden kahraman kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Özelikle hafta sonu Cumartesi-Pazar katılacak olan Yazarlarımızda Sami Cebeci ve İslam Yaşar Ağabeylerin imza sürecinde, yakın olan civar illerden de katılımlar bekliyoruz.

MUSTAFA YALÇIN - MERSİN