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10 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yeni Asya Neşriyat Tokat Kitap Günleri’nde

10 Ekim 2024, Perşembe 01:06
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, GOP Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz ve diğer protokol Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret etti.

Tokat’ta 4-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Tokat Kitap Günlerine Tokat Yeni Asya Kitap Kırtasiye olarak katıldık.

Kitap Günlerinin açılış gününde Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, GOP Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz ve diğer protokol Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret ettiler.

Standımız yediden yetmişe herkes tarafından ilgi gördü. Programa göre ilk günü gelen ana okulu öğrencileri masal ve hikaye kitaplarımızı çok sevdiler. Lise ve üniversite öğrencileri standımızdaki gençlerle ilgili kitapları beğeniler. Özellikle üniversite öğrencileri ve diğer ziyaretçiler Risale-i Nur kitaplarını görünce “Tam da aradığımız yere gelmişiz” demeleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bir kısmı “Risale-i Nur Kitaplarını okumaya hangi kitaptan başlamalıyız” diye sordular. Biz de onlara açıklamalarda bulunduk. Bazı öğrenciler Risale-i Nur sohbetlerine katılmak istediklerini ifade ettiler. Yeni çıkan Kur’an-ı Kerim Meali, gençlik kitapları, çocuk kitapları ve küçük risaleler yoğun ilgi gördü. Gelen ziyaretçilerin seviyelerine göre Bizim Aile, Genç Yorum ve Can kardeş dergilerini hediye olarak verdik.

SABRİ ÖNSOYLUOĞLU - TOKAT

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