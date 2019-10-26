Yeni Asya standı ilgiyle karşılandı

Binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Ankara Kitap Fuarı’nda, Yeni Asya Neşriyat standımız ilgiyle karşılanıyor.

Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da devam ediyor. Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılandı.

Risale-i Nur ilgi görüyor

Özellikle de Risale-i Nurlar’ı okuyucuya en geniş kapsamda sunan Yeni Asya Neşriyat’ın standı büyük ilgi görüyor. Hafta içi öğrencilerin hafta sonu da kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği fuarda, Risale-i Nur büyük ilgi ve alâka görüyor. Bütün kitaplar fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuluyor.

Yazarlarımız kitaplarını imzaladı

Eylül Fuarcılık tarafından 18 Ekim’de açılan Ankara Kitap Fuar Pazar günü sona erecek. 10 gün süren fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla faaliyet gerçekleştirildi. İmza günleri ve seminer programlarının da olduğu ATO Ankara Kitap Fuar’ında dün yazarımız Ahmet Özdemir kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti.

Ankara – Ahmet Terzi