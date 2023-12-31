ŞİİR - İLHAN KOÇGÖZ

Nüfus cüzdanında yazmakla olunmuyor Müslüman.. Ey nefsinin esiri olmuş, günahlara boğulmuş insan! Ağla ki ömür apartmanından aşağı düşüyorsun hızla.. Geçen ömrünün muhasebesini seccadende ısla.. Ölüm gelmeden önce ölmüyorsan ne acı.. Farzları yap, kebairi terk, kulluğun ilacı.. Haramın tozu da haram, tonu da aynı.. Her günah içinde küfre giden yolu tanı.. “Kim bir kavme benzemek isterse ondandır” diyor Nebi.. Bin sabun temizleyemez alnındaki lekeyi. Neyse ki görmedi bugünü toprak altında yatan.. Kefensiz şehitlere ne diyecektin, utanmasan.. Bir elinde kumanda, bir elinde piyango.. Bir yılda ne yaptığını gösteriyor doğrusu.. En büyük ikramiye beş vakit kılanın.. Tedavisi yok yılbaşı hastalığının.. Yeter sızlattığın kemiklerini ecdadının.. Doğduğunda müslümansın, yaşantın hıristiyanın.. Onlar Kurban Bayramı’na yabancı, senin elinde hindi.. İstavroz çıkarmasan da haçlılara benzedin şimdi.. Ne diyeceksin, can versen elinde içkiyle Noel baba taşısın tabutunu, imamın yerine.. Süsledin çam ağacını, fırında kızarttın hindini.. Alnından öpüyor hıristiyan, papa alkışlıyor seni.. Uyan! Gururu bırak! Kulluk vazifeni anla! En büyük dava kabre girmek olmalı imanla.. Miraç, Berat, Kadir, Mevlid-i Nebevî Rabbimin bize en özel hediyeleri.. Nasıl yaşarsan, dirileceksin öyle.. Ecel gelmeden vicdanının sesini dinle.. Sahip çıkmazsak bizi biz yapan değerlere.. Kötü miras kalacak, gelecek nesillere..

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