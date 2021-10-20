Yunus Emre, Ukrayna’da anıldı

Ukrayna’nın başşehri Kiev’de, Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Yunus Emre ve Ukrayna’daki Dinî Felsefî Düşünce Geleneği” konferansı gerçekleştirildi.

“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ve “Akademisyen Ahatanhel Krımskiy’nin Doğumunun 150. Yıl dönümü” kapsamında Kiev Millî Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen faaliyete, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdoğan Boz, şair ve yazar Mustafa Özçelik, Ukrayna Millî Bilimler Akademisi üyeleri Irina Driga, Oleg Yaroş ile Türkoloji öğrencileri katıldı. Faaliyette, Yunus Emre’nin hayatı ve eserleri, insanlığa verdiği mesaj, Türk tasavvuf düşüncesinin Balkanlar ve Ukrayna’yı içine alan coğrafyadaki etkileri ve Yunus Emre hakkında Ukrayna’da yapılan çalışmalar, katılımcılar tarafından dile getirildi. Ayrıca etkinlikte, sanatçı Hasan Aycın’ın eserlerinden oluşan “Çizgilerle Yunus Emre Şiirleri” sergisi açıldı. AA

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