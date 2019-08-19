Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Semud kavmi de kendilerini Allah’ın azâbından sakındıran peygamberlerini yalanlamıştı. Kamer Sûresi: 23 HADİS: Kim abdestliyken abdest alırsa, kendisine on sevap yazılır.

Camiü’s-Sağir, No: 8607

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