21 Ağustos 2019, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
"Aramazıdan ona mı vahiy gelmiş? Doğrusu o çok yalancı ve kendini beğenmişin biridir.” Sâlih’e buyurduk ki: “Kendini beğenmiş yalancının kim olduğunu onlar yarın bilecekler.”
Kamer Sûresi: 25-26
HADİS:
Kim ki, Allah’a isyan sayılan bir metodla bir şeyi elde etmeye çalışan kişi umduğundan daha da uzaklaşır ve korktuğu şeyin başına gelmesine daha da yaklaşır.
Camiü’s-Sağir, No: 8625
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