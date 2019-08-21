Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

"Aramazıdan ona mı vahiy gelmiş? Doğrusu o çok yalancı ve kendini beğenmişin biridir.” Sâlih’e buyurduk ki: “Kendini beğenmiş yalancının kim olduğunu onlar yarın bilecekler.”

Kamer Sûresi: 25-26

HADİS:

Kim ki, Allah’a isyan sayılan bir metodla bir şeyi elde etmeye çalışan kişi umduğundan daha da uzaklaşır ve korktuğu şeyin başına gelmesine daha da yaklaşır.

Camiü’s-Sağir, No: 8625