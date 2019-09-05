Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Fakat onlara asıl vaad olunan azap kıyâmet günüdür. Kıyâmet günü ise daha dehşetli ve daha da acıdır. Kamer Sûresi: 46 HADİS: Ahlâkı kötü olan nefsine azap eder. Kaygısı çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin şerefi gider, kişiliği yok olur. Camiü's-Sağir No: 8726

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