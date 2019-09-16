Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gökyüzünü yükseltip âleme nizam ve ölçü verdi. Tâ ki adâletten ve dinin emirlerinden ayrılarak ölçüde sınırı aşmayın. Rahman Sûresi: 7-8 HADİS: Kim ki hakimiyetini Allah’a isyanla kuvvetlendirirse, Allah, Kıyamet Günü onu çâresizlik içinde bırakır. Camiü’s-Sağir, No: 8765

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