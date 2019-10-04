Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mücrimler o gün yüzlerinden tanınır da perçemleriyle ayaklarından yakalanıverirler. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 41-42 HADİS: Kim ki haksız yere birine bir kamçı vurursa, Kıyamet Günü’nde ona kısas uygulanır. Camiü’s-Sağir, No: 8830

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