Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar o Cehennem ateşiyle kaynar sular arasında dolanıp dururlar. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 44-45 HADİS: Kim ki bir malı hayır yollarında harcamakta cimrilik hisseder veya gece kalkıp ibadet etmeye üşenirse şunu (çokca) desin: “Sübhanellahi ve bihamdihî.” Camiü’s-Sağir, No: 8832

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