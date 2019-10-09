Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yeryüzünü döşedik, onda sâbit dağlar yarattık, onda her güzel çiftten bitkiler yeşerttik. Kâf Sûresi: 7 HADİS: İnsanlara hayrı öğretip de kendisini unutan âlimin durumu, insanları aydınlatıp da kendisini yakan kandilin durumuna benzer. Camiü’s-Sağir, No: 8134

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