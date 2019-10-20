Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İçlerinde iyi huylu güzeller vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 70-71 HADİS: Kim ki Allah’ın kitabından bir ayet veya ilimden bir mesele öğrenirse Allah Kıyamete kadar onun mükâfatını sürekli büyütür.

Camiü’s-Sağir, No: 8864

Okunma Sayısı: 152

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.