Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Orada, sedefinde saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler vardır. Bütün bunlar, onların yaptıklarına bir mükâfattır. Vakıa Sûresi: 22-24 HADİS: Görsünler ve duysunlar diye bir iş için ayağa kalkan kimse oturuncaya kadar Allah’ın gazabı içerisindedir. Camiü’s-Sağir, No: 8905

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