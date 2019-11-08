Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak birşey. İşittikleri söz selâmdır, selâmettir. Vakıa Sûresi: 25-26 HADİS: Bir serçe kuşunu haksız yere öldüren kişiden Kıyamet Günü'nde Allah bunun hesabını sorar. Camiü’s-Sağir, No: 8910

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