Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar dikensiz meyve ağaçları altındadırlar. Salkım salkım muzlarla dolu ağaçlar altındadırlar. Vakıa Sûresi: 28-29 HADİS: Üzerindeki bir zulmü def etmek uğrunda mücadele verirken öldürülen kişi şehiddir. Camiü’s-Sağir, No: 8918

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