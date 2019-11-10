Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dâimî gölgededirler. Çağlayıp duran su başlarındadırlar. Vakıa Sûresi: 30-31 HADİS: İnsanlardan çıkar sağlamak için Kur’ân-ı Kerîm’i okuyan kimse Kıyamet Günü yüzünde etsiz ve kemikten ibaret bir yüzle gelir.

Camiü’s-Sağir, No: 8922

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