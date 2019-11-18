Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Çünkü onlar bundan önce gayrı meşrû lezzetlere düşkün kimselerdi. Vakıa Sûresi: 45 HADİS: Kim ki geceleyin Duhan Sûresi’ni okursa sabaha kadaryetmiş bin melek günahlarının bağışlanması için duâ ederler. Camiü’s-Sağir, No: 8938

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