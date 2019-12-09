Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa siz bu kitabı yalanlayarak küçük mü düşüreceksiniz?

Vakıa Sûresi: 80-81

HADİS:

Oruçlu iken yalan sözü ve yalan söze göre hareket etmeyi terk etmeyen kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.

Camiü’s-Sağir, No: 9024