Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’a ve peygamberlerine tam bir teslimiyetle îmân edenler, Rablerinin katında sıddıklar ve şehidler mertebesindedirler. Onların âhirette hem mükâfatları, hem de nurları vardır. İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da Cehennem ehlidirler.

Hadîd Sûresi: 19

HADİS:

Mü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir şekilde ona olan hayırhahlığını elden bırakmaz.

Camiü’s-Sağir, No: 9156