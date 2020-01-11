Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah bütün bunları, görmedikleri halde O’nun dinine ve peygamberlerine yardım edenleri ortaya çıkarmak için size vermiştir. Hadîd Sûresi: 25-3 HADİS: Hastanın günahları, ağacın yapraklarının döküldüğü gibi dökülür. Camiü’s-Sağir, No: 9195

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