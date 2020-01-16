Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ruhbanlığa gelince, onu Biz emretmediğimiz halde kendileri Allah’ın rızâsını aramak için icad ettiler; sonra ona da hakkıyla riâyet etmediler. Hadîd Sûresi: 27 HADİS: Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların selâmette olduğu kimsedir. Muhacir, Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçandır. Camiü’s-Sağir, No: 9208

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