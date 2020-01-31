Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Çünkü Biz ap açık âyetler indirmişizdir. Bu âyetleri inkâr edenlerin hakkı da hor ve hakir edici bir azaptır.

Mücadele Sûresi: 5-2

HADİS:

Koğuculuk, sövme ve ırkçılık Cehennemdedir. Bunlar bir mü’minin kalbinde yer almaz.



Camiü’s-Sağir, No: 9324