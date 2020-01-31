31 Ocak 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Çünkü Biz ap açık âyetler indirmişizdir. Bu âyetleri inkâr edenlerin hakkı da hor ve hakir edici bir azaptır.
Mücadele Sûresi: 5-2
HADİS:
Koğuculuk, sövme ve ırkçılık Cehennemdedir. Bunlar bir mü’minin kalbinde yer almaz.
Camiü’s-Sağir, No: 9324
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