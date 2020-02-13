Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey îmân edenler! Toplu halde oturduğunuz zaman gelenlere yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Mücadele Sûresi: 11-1 HADİS: Güçsüzleriniz olmasa siz yardıma mazhar olabilir ve rızıklanabilir miydiniz? Camiü’s-Sağir, No: 9591

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.