Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey îmân edenler! Peygamberle gizlice konuşmak istediğinizde, onunla konuşmadan önce bir sadâka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Mücadele Sûresi: 12-1 HADİS: Hediye, kulağı, kalbi ve gözü çeler. Camiü’s-Sağir, No: 9501

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