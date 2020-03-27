Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sen onları derli toplu sanırsın; halbuki kalbleri darma dağınıktır. Çünkü onlar akıl ve idrakten mahrum bir topluluktur. Haşir Sûresi: 14-2 HADİS: Mütevâzi olmadıkça zâhid olamazsın. Camiü’s-Sağir, No: 9862

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