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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

27 Mart 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen onları derli toplu sanırsın; halbuki kalbleri darma dağınıktır. Çünkü onlar akıl ve idrakten mahrum bir topluluktur.

Haşir Sûresi: 14-2

HADİS:

Mütevâzi olmadıkça zâhid olamazsın.

Camiü’s-Sağir, No: 9862

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