09 Mayıs 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ve size çok seveceğiniz bir başka nimet daha nasip eder ki, o da Allah’ın yardımı ve yakın bir fetihtir. Mü’minleri müjdele!
Saf Sûresi: 13
HADİS:
Kıyamet günü Allah’ın ihsanından ve rahmetinden en fazla uzak olan, başkalarına yapmalarını söyledikleri şeyin tersini yapan kimselerdir.
Camiü’s-Sağir, No: 52
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