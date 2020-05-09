Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ve size çok seveceğiniz bir başka nimet daha nasip eder ki, o da Allah’ın yardımı ve yakın bir fetihtir. Mü’minleri müjdele!

Saf Sûresi: 13

HADİS:

Kıyamet günü Allah’ın ihsanından ve rahmetinden en fazla uzak olan, başkalarına yapmalarını söyledikleri şeyin tersini yapan kimselerdir.

Camiü’s-Sağir, No: 52