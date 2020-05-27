Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar yeminlerini bir kalkan olarak kullanıp halkı Allah'ın yolundan saptırdılar. Bu yaptıkları ne kötü bir şeydir. Münâfikûn Sûresi: 2 HADİS: İlk vahyin indiği sıralarda Cebrail bana geldi, abdest ve namazı öğretti. Camiü’s-Sağir, No: 87

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