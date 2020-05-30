Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, haddi aşan fasıklar gürühuna elbette yol gösterip hidâyete erdirmez. Münâfikûn Sûresi: 6 HADİS: Sizin için ölüm kesin olarak takdir edilmiştir; ya azap getirir, ya da saadet Camiü’s-Sağir Hadis No: 54

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