Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mallarınız ve evlâtlarınız sizin için ancak bir imtihandır. Asıl büyük mükâfat ise Allah katındadır. Tegabün Sûresi: 15 HADİS: İdrar bulaşmasından sakınınız. Çünkü kabirde hesabı ilk sorulacak şey budur. Camiü’s-Sağir, No: 76

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