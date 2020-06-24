Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer siz Allah rızâsı için sadâka vermek suretiyle Allah’a güzel bir ödünç verirseniz, Allah bunun karşılığı olarak size kat kat verir ve günahlarınızı bağışlar. Tegabün Sûresi: 17 HADİS: Zulümden sakınınız. Çünkü zulüm Kıyamet Gününde karanlıklardır.

Camiü’s-Sağir, No: 80

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