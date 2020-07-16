Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İmran kızı Meryem’i de Allah mü’minlere misal verdi. O namusunu korumuştu. Biz de ona emrimiz olan ruhtan üflemiştik. O Rabbinin bütün kelâmlarına ve kitaplarına iman etti. Tahrim Sûresi: 11 HADİS: Bazı nafile namazlarınızı evde kılın. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Camiü’s-Sağir, No: 110

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