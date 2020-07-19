Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yedi kat semayı uyum içinde yaratan O’dur. Rahman olan Allah’ın yarattıklarında bir nizamsızlık göremezsin. Haydi çevir gözünü, en küçük bir kusur görebilir misin? Mülk Sûresi: 3 HADİS: Dünya için çalışmakta hırs göstermeyin. Çünkü herkes dünyada kendisi için ne takdir edilmişse ona kavuşur. Camiü’s-Sağir, No: 113

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