Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şâyet Allah size verdiği rızkı kesecek olsa, sizin rızkınızı kim verebilir? Gerçekten o inkârcılar azgınlıklarında ve inatlarında devam etmektedirler. Mülk Sûresi: 21 HADİS: İnsanlardan en çok sevdiğim Aişe, erkeklerden de onun babasıdır. Camiü’s-Sağir, No: 126

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