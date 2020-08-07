Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yine onlara de ki: Yeryüzünü sizlere beşik yapıp oraya yerleştiren Allah’tır. Nihayet hesap vermek üzere O’nun huzurunda toplanacaksınız. Mülk Sûresi: 24 HADİS: Benim en çok sevdiğim söz, en doğru olanıdır. Camiü’s-Sağir, No: 129

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