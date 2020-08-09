Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm, sen onlara de ki: “Şâyet Allah bize merhamet etse buna kim engel olabilir veya inanmayanları helâk edecek olsa buna kim engel olabilir?”

Mülk Sûresi: 28

HADİS:

Allah’a en sevimli olan yemek, başına çok kişinin oturduğu yemektir.

Camiü’s-Sağir, No: 131