09 Ağustos 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Resulüm, sen onlara de ki: “Şâyet Allah bize merhamet etse buna kim engel olabilir veya inanmayanları helâk edecek olsa buna kim engel olabilir?”
Mülk Sûresi: 28
HADİS:
Allah’a en sevimli olan yemek, başına çok kişinin oturduğu yemektir.
Camiü’s-Sağir, No: 131
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